Câmara aprova texto básico de projeto que recria Sudene A Câmara aprovou na tarde desta terça-feira, 28, o texto básico do projeto que recria a Sudene. O placar registrou 368 votos e uma única abstenção. Não houve votos contrários. Por causa da sessão do Congresso marcada para as 19 horas, a Câmara deixou para quarta-feira a votação de destaques para concluir a apreciação da proposta. O deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA), relator do projeto e um dos defensores da recriação da Sudene afirmou que já em 2006 há a previsão de R$ 1 bilhão para investimento na região Nordeste. "A criação da Sudene consolida uma política nacional de desenvolvimento regional", disse Ribeiro. Diversos parlamentares do Nordeste comemoraram a aprovação como um fato histórico no País e lembraram do economista Celso Furtado, que idealizou o órgão. Furtado morreu em 20 de novembro de 2004.