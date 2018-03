Câmara aprova redução de idade minima para concorrer a governador, senador e deputado

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 11, a redução nas idades mínimas para concorrer a cargos de deputado federal e estadual, governador e senador. A idade de elegibilidade de senadores caiu de 35 para 29 anos. Governadores podem concorrer também com 29 anos a partir do texto aprovado - atualmente a idade mínima é de 30 anos.

No caso de deputados federais e estaduais, a idade mínima passou de 21 anos para 18 anos. As votações que alteraram a idade mínima foram aprovadas com ampla margem de apoio. Continuam iguais as idades para eleger presidente da República (35 anos), prefeitos (21 anos) e para vereadores (18 anos).

Agora, os deputados discutem a mudança na data da posse presidencial. A ideia é que a posse ocorra no primeiro dia útil do ano ou no dia 5 de janeiro, e não mais no dia 1º de janeiro.

Ontem à noite, a Câmara aprovou a mudança no tempo de mandato dos políticos para cinco anos, mas rejeitou o voto facultativo no País e a coincidência de datas das eleições.