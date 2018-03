Câmara aprova reajuste para 1,4 milhão de servidores O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto básico do projeto de lei de conversão para a Medida Provisória (MP) 431, que reajusta salários de 17 carreiras do funcionalismo público e beneficia cerca de 1,4 milhão de servidores (800 mil civis e 611 mil militares). A MP modifica planos de cargos e salários dos funcionários, incluindo aposentados e pensionistas. Em seguida à aprovação do texto básico, os deputados iniciaram a votação nominal dos destaques para votação em separado (DVS), nos quais são propostas alterações no projeto. O impacto dos aumentos previstos na MP será de R$ 7,7 bilhões em 2008, mas chegará a um gasto adicional de R$ 32 bilhões até 2012, quando estarão em vigor todas as parcelas dos reajustes concedidos pela MP.