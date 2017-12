Câmara aprova projeto que recria Sudam A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira por unanimidade, com 314 votos, o substitutivo do Senado ao projeto de lei que recria a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em substituição à Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). Segundo informou a Agência Câmara, foram aprovados os itens da proposta que tinham parecer favorável e agora haverá uma segunda votação, de acordo com o regimento interno da Casa, que deverá ser feita apenas em relação aos pontos rejeitados pela comissão especial.