Câmara aprova projeto que anistia imigrantes ilegais A Câmara concluiu hoje a votação do projeto que anistia os imigrantes ilegais no País e permite, no prazo de 180 dias, que os estrangeiros irregulares entrem com pedido de residência no Brasil. Para se tornar lei, falta a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo prazo de regularização beneficia o imigrante que tiver entrado no Brasil até o dia 1º de fevereiro de 2009 de forma clandestina, ou que tenha entrado regularmente, mas esteja com o prazo de entrada vencido ou ainda que não tenha completado os trâmites necessários para a obtenção da condição de residente permanente no País.