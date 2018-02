Câmara aprova projeto para governo esclarecer gastos

A proposta, de autoria do deputado Márcio França (PSB-SP) altera a Lei de Responsabilidade Fiscal nesse ponto de prestação de contas. Essa prestação não inclui as despesas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de suas comitivas presidenciais.

Antes de seguir para o plenário, o texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas, mesmo que seja barrada lá, terá que ser obrigatoriamente submetida ao plenário, uma vez que foi aceita por uma comissão técnica da Casa.