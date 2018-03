Câmara aprova processo de impeachment contra Arruda Dos 19 deputados presentes hoje à sessão plenária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, todos votaram favoravelmente ao prosseguimento do processo de impeachment do governador licenciado, José Roberto Arruda (ex-DEM). Assim, a Câmara cumpriu a última etapa da fase de admissibilidade do processo de cassação do mandato do governador.