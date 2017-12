Câmara aprova o projeto da Timemania A Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto que cria a Timemania, loteria criada pelo Ministério do Esporte que prevê repasse anual de cerca de R$ 4 milhões aos clubes para quitarem suas dívidas. O plenário começa agora a discutir o projeto de lei complementar da Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas. Com a pauta livre de medidas provisórias na Câmara, depois da votação simbólica na noite de segunda-feira, há uma pressão do Judiciário e do Ministério Público para que sejam incluídas na pauta, em uma sessão extraordinária, outros projetos que estão em tramitação. Um deles trata do Conselho Nacional do Ministério Público, criando cargos, definindo nova remuneração do Procurador Geral da República e outro, do Supremo tribunal Federal, que trata do Conselho Nacional de Justiça, e dos salários de seus membros.