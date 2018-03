Câmara aprova nova política de gestão de resíduos sólidos

Após a votação em que foi aprovada a proposta de divisão igualitária de royalties do Pré-Sal, o Plenário aprovou o substitutivo do deputado Dr.Nechar (PP-SP) para o Projeto de Lei 203/91, do Senado, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O projeto obriga aos empresários, governo e cidadãos a gerenciar os resíduos sólidos. Devido às mudanças, a matéria retornará ao Senado para nova votação.