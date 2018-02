Câmara aprova MP que libera R$ 704 mi contra os efeitos da seca no Nordeste

SÃO PAULO - A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) que liberou R$ 704,4 milhões para combater os efeitos da seca no Nordeste. A votação aconteceu após obstrução da oposição, que protesta por não estar conseguindo do governo a liberação de emendas.

Por acordo, ficou para esta quarta-feira, 4, a análise das MPs que alteraram o rendimento da poupança e promovem alterações nas carreiras de serviço público. A oposição ameaça obstruir novamente as votações nesta quarta-feira, 4. A MP aprovada divide o dinheiro entre as pastas do Desenvolvimento Agrário, para o pagamento do programa Garantia-Safra, e da Integração Nacional, para ações como o abastecimento de água e a recuperação de poços.