Nesta terça os deputados avaliam a aprovação, em caráter de urgência, do trâmite da Projeto de Lei Complementar 416/08, que dispõe sobre a criação, incorporação e desmembramento de municípios. Um grupo de manifestantes da União Brasileira em Defesa da Criação de Novos Municípios acompanha, da galeria do Plenário, a votação do trâmite do projeto.