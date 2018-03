Câmara aprova MP do Seguro de Crédito à Exportação O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a Medida Provisória 606, de 2013. Essa MP prevê que o Seguro de Crédito à Exportação poderá ser utilizado por empreendedores que financiarem a produção de bens e a prestação de serviços destinados ao mercado externo. A medida provisória também estende a abrangência, para alguns casos, do Seguro de Crédito à Exportação às operações de financiamento a exportações do setor aeronáutico.