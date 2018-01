Câmara aprova MP de incentivo à alfabetização

Durante a votação, os deputados aprovaram uma emenda fixando dez anos de prazo para o alcance da meta de alfabetização na idade certa. A data limite é 31 de dezembro de 2022. O texto original não previa nenhum prazo. A medida provisória segue agora para votação no Senado. Partidos de oposição tentaram alterar a idade de alfabetização, mas o governo conseguiu maioria para derrotar a proposta. A emenda do deputado Izalci (PSDB-DF) previa que a partir de 2017 a alfabetização seria até os seis anos de idade, ao final do primeiro ano do ensino fundamental.

Pelo texto da proposta, o governo federal destinará recursos aos Estados e aos municípios por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para investir na formação continuada de professores alfabetizadores dos três primeiros anos do ensino fundamental. Para isso, o governo deve liberar em torno de R$ 2,5 bilhões até 2014. Neste ano, a proposta é aplicar R$ 1,1 bilhão no programa.