Câmara aprova indicação de Vital do Rêgo para o TCU

Brasília - Por 313 votos a 8, a Câmara dos Deputados confirmou na tarde desta terça-feira, 9, a indicação do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) para uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União (TCU). Como o nome do peemedebista já recebeu o aval do Senado na semana passada, a nomeação de Vital irá agora para promulgação.

Vital do Rêgo preside as duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) que apuram denúncias de corrupção na Petrobrás. Ele também preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e é o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2015, que serve como base para a elaboração do Orçamento. O senador compareceu ao plenário Ulysses Guimarães, na Câmara, e foi elogiado e cumprimentado por parlamentares.

Vital vai "herdar" no TCU todos os processos que envolvem a Petrobrás até agora que eram conduzidos por José Jorge, que se aposentou no final de novembro. Entre eles, o da polêmica compra da refinaria de Pasadena (EUA), que desencadeou a instalação das duas CPIs no Congresso.