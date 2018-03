Câmara aprova DRU com 369 votos favoráveis Depois de oito horas de discussão, a Câmara aprovou o texto básico com a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) até 31 de dezembro de 2015. A vitória do governo foi folgada: foram 369 votos a favor e apenas 44 contra. A DRU permite à presidente Dilma Rousseff movimentar livremente 20% das receitas federais, o que representa recursos da ordem de R$ 62,4 bilhões.