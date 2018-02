Câmara aprova criação de 230 varas federais no País O plenário da Câmara, em votação simbólica, aprovou projeto de lei que cria 230 novas varas federais e 8.510 cargos e funções comissionadas. Serão instaladas 46 varas a cada ano, entre 2010 e 2014. O texto final e as emendas aprovadas não informam, no entanto, o impacto orçamentário que as novas unidades vão gerar a partir do ano que vem. A proposta original do Superior Tribunal de Justiça (STJ) previa 400 novas varas e criação de 14.800 cargos e o texto final foi negociado entre representantes dos magistrados e líderes governistas. O projeto será agora apreciado no Senado.