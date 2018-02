Câmara aprova CPMF em segundo turno, medida vai ao Senado A Câmara dos Deputados deu nova vitória ao governo ao aprovar em segundo turno na noite de terça-feira a prorrogação da CPMF até 2011. Agora a medida segue ao Senado, onde o Executivo tem dificuldade em obter maioria. A medida recebeu 333 votos favoráveis, 113 contrários e 2 abstenções. Por tratar-se de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), foram necessárias duas votações, com a concordância de pelo menos três quintos dos deputados. As exigências são as mesmas para o Senado. A alíquota de 0,38 por cento foi mantida. Para garantir a votação da CPMF, o governo retirou no fim da tarde de terça-feira uma medida provisória que bloqueava a pauta de votações. A MP referia-se a aposentadoria de trabalhadores rurais. "A medida é necessária para evitar um mal maior", disse o vice-líder do governo, deputado Beto Albuquerque (PSB-RS), que se referia ao prazo para a prorrogação da CPMF. O governo tem pressa em aprovar a prorrogação da CPMF já que, pela Constituição, a cobrança da contribuição acaba em 31 de dezembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu, de acordo com o deputado, a enviar nos próximos dias um projeto de lei com mesmo teor da MP retirada. Estão em jogo 38 bilhões de reais em receitas originárias da CPMF, que o Executivo argumenta não poder dispensar. Mesmo antes da aprovação pelo Congresso, o valor já consta do projeto de Orçamento da União para 2008. O primeiro turno foi realizado em 20 de setembro, quando a proposta recebeu 338 votos a favoráveis, mas a votação só foi concluída dia 27, após apreciação de emendas. Também foi aprovada a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU), que permite maior maleabilidade no emprego de recursos públicos pela União. (Por Carmen Munari)