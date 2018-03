Câmara aprova comissão para monitorar conflito indígena O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um requerimento criando uma Comissão Externa para acompanhar as áreas no País onde há conflito entre produtores rurais e índios. O requerimento, de autoria do PSOL, previa inicialmente que os parlamentares acompanhassem a situação somente no Mato Grosso do Sul, onde uma reintegração de posse em uma fazenda culminou com a morte de um índio no último mês.