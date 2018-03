Câmara aprova Código Florestal O plenário da Câmara aprovou hoje o novo Código Florestal, conforme texto-base do relator Aldo Rebelo (PCdoB/SP). Foram 410 votos favoráveis, 63 contrários e uma abstenção. As bancadas do PSOL e do PV posicionaram-se integralmente contrárias ao texto de Rebelo.