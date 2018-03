Câmara aprova audiências para esclarecer espionagem

Serão convidados o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Roberto Trezza, além do ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. Por razões diplomáticas, o embaixador norte-americano não pode ser convidado pelos deputados brasileiros, restando aos membros da Comissão aprovarem uma "audiência reservada" com o embaixador.

Ao total, foram aprovados seis requerimentos para realização de audiências para esclarecer as denúncias de espionagem eletrônica no Brasil. Uma será realizada em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara e outra com a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Também serão convidados os jornalistas Glenn Greenwald (correspondente do jornal britânico The Guardian) e Bob Fernandes (do portal Terra Magazine).