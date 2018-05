Câmara aprova antecipação de feriados para segunda-feira

Um projeto aprovado na Câmara dos Deputados prevê que os feriados que ocorrem entre as terças e sextas-feiras sejam antecipados para as segundas-feiras. Ficarão de fora apenas os feriados dos dias da Paz Universal (1º de janeiro), Carnaval (móvel), Sexta-feira Santa (móvel), Independência do Brasil (7 de setembro) e Natal (25 de dezembro). O projeto de lei 2756/03, do deputado Milton Monti (PR-SP), seguirá para análise do Senado, caso não haja recurso para que seja votado pelo Plenário.

O relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Geraldo Pudim (PMDB-RJ), afirmou que "os feriados que caem no meio da semana causam muitos transtornos e prejuízos à economia, principalmente ao comércio". No caso de haver mais de um feriado em uma mesma semana, o projeto determina que o segundo passe para a segunda-feira da semana seguinte.