Câmara aprova 3 pedidos de impeachment contra Arruda Dos 11 pedidos de impeachment contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), e o vice, Paulo Octávio (DEM), a Câmara Distrital aprovou três: o do presidente regional do PT, Chico Vigilante; o do advogado Evilázio Viana Santos e o da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-DF, Estefânia Viveiros. Os três requerimentos seguem agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para os trâmites regimentais.