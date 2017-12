Câmara aposenta Delfim Netto, Feu Rosa e Ricardo Lago Os atos de aposentadoria dos ex-deputados Delfim Netto (PMDB-SP), João Miguel Feu Rosa (PP-ES) e Ricardo Wagner Carvalho Lago (PDT-MA) foram publicados na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Delfim receberá uma aposentadoria equivalente a 39% dos subsídios mensais de deputado federal mais 8/35 (oito trinta e cinco avos) da remuneração dos membros do Congresso Nacional. A aposentadoria dos ex-deputados João Miguel Feu Rosa e Ricardo Wagner Carvalho Lago começou a valer em 1º de fevereiro. Feu Rosa receberá 26% dos subsídios de deputado federal mais 8/35 da remuneração dos membros do Congresso, e Wagner Lago, 26% dos subsídios mais 4/35 (quatro trinta e cinco avos) da remuneração dos membros do Congresso.