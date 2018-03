Câmara amplia quarentena de ex-dirigente público

O projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso em 2006, depois de consulta pública e debate no Conselho de Transparência e Combate à Corrupção. O ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Hage, na justificativa do projeto, argumenta que a proposta pretende "prevenir conflitos de interesses e a corrupção dos agentes do Poder Executivo Federal". O ministro ressalta também que o objetivo é estabelecer restrições aos servidores da administração pública que tenham acesso a informações privilegiadas. O agente público que desrespeitar as regras cometerá improbidade administrativa e estará sujeito à demissão.

As regras valem para os ministros de Estado, os ocupantes de cargos de natureza especial e de cargos de direção superior - níveis 6 e 5 de DAS, presidente, vice-presidente e diretor de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedade de economia mista, e ocupantes de cargos com acesso a informação privilegiada, que possa proporcionar vantagem econômica ou financeira. Todos eles estão também submetidos ao período de seis meses de quarentena.

De acordo com a proposta, que será votada pelo Senado, a Comissão de Ética Pública poderá autorizar o pagamento aos agentes públicos que estiverem cumprindo o período de quarentena no valor equivalente ao salário do cargo, quando ficar caracterizada a impossibilidade do exercício da atividade do dirigente afastado. Também caberá à comissão autorizar casos de dispensa desse impedimento. É vedado o pagamento de remuneração compensatória. O texto original previa a quarentena de um ano, mas foi alterado pelos deputados.

O projeto institui ainda a obrigatoriedade de os agentes públicos divulgarem sua agenda pública na internet. Eles também ficam obrigados a enviar à Comissão de Ética Pública e à Controladoria Geral da União, anualmente, declaração com informações patrimoniais, atividades econômicas ou profissionais e existência de parentes no exercício de atividades que possam suscitar conflito de interesse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo se estiverem de licença ou afastados do exercício do cargo, os agentes públicos terão de comunicar por escrito à comissão ou à unidade de recursos humanos do órgão o exercício de atividade privada, recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado para análise de potencial conflito de interesse entre a atividade pública e privada do agente.