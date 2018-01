Câmara ainda não definiu aumento dos remédios O índice de reajuste de preço dos remédios, que vai valer a partir do próximo mês, ainda não foi definido pela Câmara Setorial de Medicamentos. A próxima reunião da câmara deve ocorrer na próxima semana, quando será avaliado estudo de impactos econômicos, no decorrer do ano passado, elaborado por técnicos da área econômica do governo. A alteração de preços de remédios é analisado por representantes dos ministérios da Saúde, Justiça, Fazenda e Casa Civil. Neste ano, a indústria farmacêutica reivindica um reajuste de 7%. Segundo os empresários do setor, esse índice compensaria a alta do dólar em 2001 e o aumento nos custos de produção e importação de substâncias. No entanto, setores do governo defendem um índice menor que o reivindicado pela indústria. O reajuste de preço estava previsto para ocorrer no último dia 8. Mas a definição acabou sendo adiada pelos integrantes da Câmara Setorial de Medicamentos. Pela legislação que controla os preços dos remédios, um novo aumento só deve ocorrer em janeiro do próximo ano. Após a escolha do índice de reajuste, os laboratórios devem apresentar à câmara a lista com o novo preço de cada remédio vendido no mercado.