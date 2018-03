Câmara adia votação do regime especial de licitação Um acerto entre os líderes partidários na Câmara dos Deputados transferiu para a próxima semana a votação da proposta que permite um regime especial de licitação e contratação para as obras necessárias à realização dos Jogos Olímpicos de 2016 e da Copa do Mundo de 2014. Essas novas regras de licitação foram incluídas na Medida Provisória (MP) 521, originalmente editada para ampliar o valor da bolsa de médico residente.