Câmara adia votação de redução da jornada de trabalho Bandeira das centrais sindicais e ponto de destaque na celebração de 1º de Maio, a votação do projeto que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais não entrará na pauta do plenário da Câmara tão cedo. Em reunião com representantes das centrais sindicais, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), afirmou que esse assunto poderá ser discutido no segundo semestre. Representantes das centrais entregaram a Maia, nesta manhã, a pauta trabalhista para o Congresso, que inclui também o fim do fator previdenciário no cálculo do valor das aposentadorias e a regulamentação do trabalho terceirizado.