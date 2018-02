Câmara adia votação de 'Ficha Limpa' para quarta-feira

BRASÍLIA - Os líderes dos partidos na Câmara adiaram para quarta-feira, 5, a votação do projeto "Ficha Limpa", que veda a candidatura de políticos condenados pela Justiça. Os parlamentares aprovaram o regime de urgência na noite desta terça-feira, 4, o que acelera a tramitação da proposta. Os líderes ainda discutem se o parecer do deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) será lido nesta terça-feira.

Com o adiamento da votação do mérito para quarta-feira, os deputados favoráveis à proposta tentarão impedir movimentos silenciosos, por parte de algumas lideranças, de esvaziamento da sessão para impedir que o quorum mínimo exigido seja alcançado. Como é um projeto de lei complementar, o projeto precisa do apoio de 257 deputados. Depois, se for aprovado, segue para o Senado.

Para começar a valer nas eleições de outubro próximo, o texto tem de encerrar sua tramitação no Congresso e receber a sanção presidencial até 6 de junho, antes do início das convenções partidárias.

