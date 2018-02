Câmara adia para semana que vem reunião sobre cassação de Genoino

Brasília - Prevista para ocorrer na quinta-feira, 28, a reunião da Mesa Diretora da Câmara em que seria discutido um possível pedido de cassação do mandato do deputado licenciado José Genoino (PT-SP) foi adiada para a próxima terça-feira.

A alegação para o adiamento é de que parte dos integrantes da Mesa, composta por sete deputados, não estará em Brasília na quinta. Na semana passada, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), havia dado um prazo de duas sessões, que deve se encerrar na quinta, para que a discussão sobre a perda do mandado do petista fosse iniciada pelos integrantes da Mesa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Condenado no processo do mensalão, Genoino se encontra, atualmente, na residência de uma filha em Brasília onde aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de ele cumprir a pena em regime domiciliar. O petista apresentou no último mês de setembro pedido de aposentadoria por invalidez na Câmara, após ser submetido a uma cirurgia cardíaca no meio do ano.

O laudo feito por médicos da Universidade de Brasília (UnB) a pedido do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, e divulgado nessa terça, 26, indica que o petista não precisa permanecer em casa para cuidar de sua doença cardíaca. O documento de nove páginas menciona que Genoino é "portador de cardiopatia que não se caracteriza como grave".

A doença, conforme o laudo, pode ser controlada com medicação anti-hipertensiva de forma regular, acompanhamento ambulatorial periódico e dieta.

Na tarde desta quarta-feira, 27, integrantes da junta médica da Casa devem apresentar outro laudo a respeito do pedido do deputado. A tendência é que os servidores, assim como foi feito em setembro, peçam que seja cumprido o prazo de quatro meses para que um parecer conclusivo seja emitido. Esses quatro meses se encerram em meados de janeiro.

Há também a possibilidade de a junta apresentar um laudo a favor de Genoino, que teria direito a uma aposentadoria integral no valor de R$ 27,6 mil. Se isso ocorrer, um possível processo de cassação não deve ser nem iniciado. A terceira possibilidade é que os servidores considerem que o caso do petista não requer que ele seja aposentado.