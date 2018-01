Câmara acelera projeto que dificulta fusão de partidos

Brasília - A Câmara aprovou por unanimidade nesta quarta-feira, 11, um pedido da oposição para acelerar projeto que dificulta a fusão de partidos políticos. O requerimento, apresentado pelo DEM com patrocínio do PMDB, tem como alvo o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Ele pretende fundir seu PSD com o PL, legenda que pretende recriar neste ano

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aprovação do requerimento de urgência representa mais uma derrota do governo na Câmara, visto que a manobra do ex-prefeito de São Paulo conta com o aval do Palácio do Planalto, que tenta enfraquecer o PMDB.

O projeto do líder do DEM, Mendonça Filho (PE), agora será apreciado com urgência, sem necessidade de passar por comissões. O texto impõe uma quarentena para a fusão de partidos políticos. Pela proposta, legendas só poderiam se fundir cinco anos depois de obterem registro definitivo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A mobilização do PMDB para impedir a movimentação de Kassab começou durante a reforma ministerial, quando a presidente Dilma Rousseff deu ao ex-prefeito o ministério das Cidades.