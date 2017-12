Câmara absolve o nono mensaleiro: o petista José Mentor Em mais um julgamento com baixa presença de deputados, o que beneficia o acusado, e indiferente à opinião pública a Câmara absolveu nesta quarta-feira o deputado José Mentor (PT-SP). Ele foi acusado pela CPI dos Correios de ter recebido R$ 120 mil do esquema montado pelo publicitário Marcos Valério e pelo ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. Mentor obteve apenas 175 votos a seu favor. Pela cassação, votaram 241 deputados. Houve ainda 8 abstenções, 6 votos em branco e 2 nulos. Apesar de a maioria optar pela perda do mandato, Mentor se livrou, porque para a cassação são necessários 257 votos (metade mais um dos 513 deputados). Portanto, faltaram 16 votos para que Mentor perdesse o mandato. À sessão compareceram 432 dos 513 deputados, segunda menor presença em todos os 12 atos de julgamento ocorridos até agora - o menor quorum foi o da sessão que absolveu o deputado João Magno (PT-MG), quando compareceram apenas 426 deputados. Naquela sessão, a deputada Ângela Guadagnin (PT-SP) ensaiou os passos da dança da pizza, ao saber que Magno havia se livrado. Para a cassação são necessários no mínimo 257 votos. Pizza Além de Mentor, livraram-se da cassação até agora os deputados Jaó Paulo Cunha (PT-SP), ex-presidente da Câmara, João Magno (PT-MG), Wanderval Santos (PL-SP), Professor Luizinho (PT-SP), Roberto Brant (PFL-MG), Sandro Mabel (PL-GO), Romeu Queiroz (PTB-MG) e Pedro Henry (PP-MT). Renunciaram ao mandato para fugir do processo os ex-deputados Valdemar Costa Neto (PL-SP), Carlos Rodrigues (sem partido-RJ), José Borba (PMDB-PR) e Paulo Rocha (PT-PA). Além de Dirceu e Jefferson, só o presidente do PP, Pedro Corrêa (PE), perdeu o mandato. Denunciados Mentor foi um dos seis deputados acusados pela CPI dos Correios de envolvimento no mensalão que ficaram de fora da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza. Ele pediu o indiciamento de 40 pessoas envolvidas no esquema e concluiu que o mensalão era operado por ?sofisticada organização criminosa? sob comando do PT. As investigações ainda não foram concluídas e poderá haver novas denúncias. Além de Mentor, ficaram de fora do documento do procurador-geral os deputados: Roberto Brant (PFL-MG), Sandro Mabel (PL-GO), Vadão Gomes (PP-SP), Wanderval Santos (PL-SP) e Josias Gomes (PT-BA). Processo O Conselho de Ética da Câmara aprovou, no dia 30 de março, por 9 votos a 4 o relatório pela cassação do mandato do petista. Mentor é acusado de ter recebido R$ 120 mil de empresas do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, apontado como operador do mensalão. O relatório do deputado Nelson Trad (PMDB-MS), favorável a cassação terá que ser votado agora pelo plenário da Câmara. No dia 23 de março, o Conselho tinha rejeitado por 8 votos a 6 o parecer que pedia a absolvição do petista. Os deputados Júlio Delgado (PSB-MG) e Carlos Sampaio (PSDB-SP) usaram o depoimento à CPI do Rogério Tolentino, sócio do empresário Marcos Valério de Souza, e relacionam datas de encontros de Mentor com Valério para argumentar contra o parecer do relator, Edmar Moreira (PFL-MG), que pediu a absolvição do petista. Para Delgado, Mentor protegeu o Banco Rural, quando foi relator da CPI do Banestado e prestou assessoria paga pela empresa 2S participações, de Valério, no período em que o empresário já era avalista do empréstimo do PT com o Rural e abastecia caixa 2 petista. A CPI do Banestado investigou, em 2003 e 2004, remessa ilegal de dinheiro ao exterior. Sampaio considerou que o contrato que serviu de defesa de Mentor foi dissimulação e que o parlamentar tinha conhecimento que recebia dinheiro de empresas de Marcos Valério. Em sua defesa, Mentor diz que seu escritório de advocacia recebeu R$ 120 mil por serviços de consultoria prestados a Tolentino. Mentor negou no Conselho de Ética da Câmara ter recebido dinheiro indevidamente do esquema do valerioduto. Ele reiterou que recebeu R$ 120 mil - um cheque Tolentino e outro da 2S Participações, como pagamento por serviços prestados por seu escritório de advocacia. ?Não houve caixa 2, o dinheiro tem origem e destino conhecidos. E foram pagos impostos sobre o valor recebido", disse. O deputado negou também ter protegido o Banco Rural ao fazer o relatório final da CPI do Banestado. Nota da Redação: Esta matéria foi alterada às 20h55 para o acréscimo de informações