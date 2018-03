Câmara abre os trabalhos para votar o mínimo A Câmara dos Deputados abriu há pouco a sessão extraordinária para votar o novo valor do salário mínimo. Mesmo com um acordo de procedimentos entre as lideranças partidárias, a sessão de votação do salário mínimo deverá ser longa nesta quarta-feira. Até que se alcance o registro de presença de 257 deputados só poderão ser realizados discursos para ir antecipando a lista de oradores.