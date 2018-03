Calheiros pede que instituições sejam preservadas O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), divulgou na noite desta segunda-feira, 17, uma nota em que reconhece a "legitimidade" das manifestações democráticas, como as que ainda ocorrem neste momento, em frente ao prédio do Parlamento. Calheiros ressalvou que é preciso que "as instituições sejam preservadas".