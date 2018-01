Calheiros: PEC do orçamento impositivo será prioridade O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta terça-feira, 13, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do orçamento impositivo será uma prioridade, "na medida do possível", quando chegar ao Senado. Perguntado pelo Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, se daria celeridade à proposta, Calheiros respondeu: "Aprovando (na Câmara), vamos dar na sua tramitação o tratamento regimental. Tem prazos, vamos priorizar na medida do possível".