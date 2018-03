Calheiros evitar comentar julgamento do STF O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), adotou uma postura de cautela em relação ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da liminar do ministro Gilmar Mendes que suspendeu a votação do projeto de lei que dificulta a criação de partidos. "Sinceramente não tenho expectativa. Estamos prudentemente aguardando a decisão do Supremo para, em seguida, decidir o que fazer", ressaltou na manhã desta quinta-feira (13), ao chegar ao Senado.