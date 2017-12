Calheiros diz que indicação do presidente do BC será votada no Senado no mesmo dia que na CAE

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que o Senado dará celeridade à indicação de Ilan Goldfajn à presidência do Banco Central. Renan se comprometeu a votar a indicação no plenário do Senado no mesmo dia em que houver a sabatina na CAE, agendada para a próxima terça-feira (7).

Na mesma data, acontece a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa básica de juros. O governo pretendia que Goldfajn assumisse a presidência do BC a tempo de participar da reunião. A expectativa foi frustrada pela presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Gleisi Hoffmann (PT-PR), que seguiu o regimento do Senado e não adiantou a sabatina de Goldfajn.

Questão de ordem. Renan se comprometeu ainda em responder hoje, em plenário, a questão de ordem do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), que pede que o prazo para sabatina dos indicados ao BC aconteça em até cinco dias úteis após a leitura da matéria no plenário, e não na CAE.

"Quero responder a essa questão de ordem, de forma a não deixar todas as decisões nas mãos das comissões. O plenário é soberano. A decisão pode valer para outras indicações de autoridades", disse Renan. Se ele aceitar o questionamento, é possível que os senadores exijam que a sabatina de Goldfajn seja realizada ainda nessa quinta-feira (2).

O presidente do Senado não confirmou que esse seria o resultado final de sua atuação ao aceitar o questionamento, mas deixou a questão em aberto ao ponderar que, se houver "interesse e quórum", a sabatina poderia ser realizada já amanhã.