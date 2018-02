Calheiros diz que Brasil e STF ganham com Barroso O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quinta-feira que o Brasil e o Supremo Tribunal Federal (STF) vão ganhar com a indicação do advogado Luís Roberto Barroso para integrar a Corte. A presidente Dilma Rousseff indicou Barroso para ocupar a cadeira vaga desde novembro com a aposentadoria compulsória do ex-presidente da Corte Carlos Ayres Britto.