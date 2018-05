Calheiros deve negar imediata instalação da CPI mista

Com esse movimento, Renan abre caminho para um novo recurso da oposição ao Supremo Tribunal Federal (STF). Logo mais, os partidos que integram o "blocão" na Câmara dos Deputados - PMDB, PR, PTB, PSC e SDD - encontrarão com o presidente do Senado para pressionar pela instalação da CPMI. Está consolidada a posição de um novo recurso à Corte, pedindo que a decisão da ministra Rosa Weber, a favor da CPI exclusiva da Petrobras, também valha para uma comissão mista.

Após a reunião com a oposição, Renan vai pedir ao líderes partidários do Senado que indiquem os nomes para compor a CPI, apenas na Casa. Os governistas já avisaram que vão fazer logo suas indicações, em um gesto que contempla as demandas do Palácio do Planalto. Uma investigação apenas no Senado, onde o governo tem maioria e a base aliada é mais fiel, tende a ser menos desgastante para a presidente Dilma Rousseff.

Apesar disso, lideranças da oposição no Senado já sinalizaram a estratégia é atrasar as indicações dos senadores do PSDB e do DEM, num total de três cadeiras. A ideia, assim, é ver instalada a CPI mista.