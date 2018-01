Calendário da CUT divulga lista de quem votou para mudar CLT A direção executiva da Central Única dos Trabalhadores (CUT) São Paulo lançou hoje uma nova campanha para a população, em continuação à campanha de Natal ("Você acredita em Papai Noel?"). Em formato de calendário, o material destaca o nome, foto, endereço e profissão dos 26 deputados federais que, na Comissão de Constituição e Justiça, votaram a favor do projeto 5.483/01, que flexibiliza o artigo 618 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). As frases "O ano deles vai ser ótimo...Grande parte é empresário, ou amigo de um. Eles votaram pelo fim do seu 13º salário, licença-maternidade e muito mais... Fique de olho no calendário. Vamos ajudá-lo a lembrar deles nas eleições de outubro", estão impressas no material. No fundo do calendário, há uma garrafa de champanhe, que, ao estourar, mostra as fotos do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, (que está apoiando o projeto) e do Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. "Tivemos uma boa repercussão com a campanha de Natal, rodamos aproximadamente um milhão de cartazes. Agora, difundiremos a campanha de ano-novo, que, com certeza, repetirá o mesmo sucesso", atesta o presidente da CUT-SP, Antônio Carlos Spis. O cartaz-calendário será distribuído em locais públicos e enviado aos senadores. "A intenção é pressioná-los a votarem contra o projeto", diz Spis. A expectativa é de que o projeto de lei seja apreciado em março pelo Senado Federal. Greve geral Além da campanha, que terá continuidade até as eleições, a CUT-SP prepara-se para organizar uma paralisação nacional, que está programada para ocorrer entre o final de fevereiro e começo de março. A Central divulgou à população um panfleto explicativo com os principais prejuízos da modificação do artigo 618 da CLT, segundo a CUT, e a importância da greve.