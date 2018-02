Calderón telefona para Dilma e oferece solidariedade O presidente do México, Felipe Calderón, telefonou hoje para a presidente Dilma Rousseff, para oferecer solidariedade por causa da tragédia que assolou a região serrana do Rio de Janeiro. Ele ofereceu auxílio para o socorro às vítimas, sem, no entanto, expressar o tipo de ajuda que poderia ser dada. O telefonema de Calderón para Dilma durou menos de dez minutos e foi realizado por volta das 17 horas.