Cálculo utilizou dados do IBGE sobre população

Os mesmos cálculos, feitos com o total do eleitorado, segundo as estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, poderiam ter distorções, já que os cadastros estão desatualizados e incluem eleitores que pararam de votar.

Nas projeções até 2030, o Estadão Dados aplicou ao eleitorado atual os porcentuais de crescimento da população entre 18 e 70 anos, segundo previsões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa faixa inclui os grupos etários que são obrigados a votar. Dados oficiais mostram que os níveis de comparecimento desabam a partir da idade em que o voto deixa de ser obrigatório. São também menores entre os jovens de 16 e 17 anos.

Foram considerados "redutos" do PT e do PSDB os Estados onde esses partidos venceram as três últimas eleições presidenciais no 2º turno. Trata-se de uma simplificação, pois nem sempre petistas ou tucanos vencem em seus Estados também no 1.º turno. / D.B.