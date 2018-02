Caixão de Campos é colocado no jazigo da família Sob fogos de artifícios e palmas, o sepultamento de Eduardo Campos está sendo concluído no início da noite deste domingo, 17. O caixão do presidenciável foi colocado no jazigo da família, no cemitério de Santo Amaro, no Recife, ao lado dos restos mortais de Miguel Arraes, avô de Campos, morto em 2005, com o público presente entoando "Eduardo guerreiro, do povo brasileiro". Depois o público presente ficou em silêncio. A viúva Renata Campos e os filhos do casal acompanham a cerimônia. Campos, candidato do PSB à Presidência da República, morreu na última quarta-feira, 13, em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista.