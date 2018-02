Caixão de Campos chega ao cemitério de Santo Amaro

oram espalhadas pelas alamedas do cemitério as coroas de flores enviadas ao Palácio do Campo das Princesas. Nas imediações do cemitério foram colocados cartazes com fotos de Campos, com os dizeres: "grande como o Brasil, forte como Pernambuco".

O governo de Pernambuco calcula que 130 mil pessoas tenham passado pela sede do governo, onde foi realizado o velório de Campos, desde as primeiras horas deste domingo. Campos, candidato do PSB à Presidência da República, morreu na última quarta-feira, 13, em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista.