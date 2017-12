Caixa-preta do Airbus será conhecida por CPI na quarta-feira A CPI da Crise Aérea vai conhecer os dados das caixas-pretas do Airbus A320 da TAM em sessão secreta marcada para esta quarta-feira às 9h, quando a comissão decidirá se as informações serão divulgadas. A sessão terá a presença do brigadeiro Jorge Kersul Filho e do coronel Fernando Camargo, ambos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico (Cenipa). As informações foram entregues à CPI nesta terça-feira pela Aeronáutica. O conteúdo chegou em um CD dentro de um envelope branco lacrado e foi colocado em um cofre da Câmara dos Deputados. Apenas dois funcionários têm a chave do cofre. Depois da análise do material, que registra os últimos diálogos da cabine de comando da aeronave, a CPI vai decidir o que poderá ser divulgado, de acordo com o presidente interino da comissão, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Os integrantes da CPI se sentiram pressionados pela imprensa a vazar o material e decidiram que o mais adequado é abrir as informações a todos ao mesmo tempo. "Se houver vazamento não acontecerá dentro do Congresso Nacional. Se ocorrer, ponho suspeita sobre a própria Aeronáutica e sobre a própria Polícia Federal", disse o deputado Rocha Loures (PMDB-PR) integrante da comissão. A PF também receberia uma cópia do material. O Cenipa comanda as investigações sobre as causas do acidente com o Airbus, que explodiu no dia 17, próximo ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deixando quase 200 vítimas. (Por Natuza Nery)