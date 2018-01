Caixa pede reintegração de posse de conjunto invadido em PE A Caixa Econômica Federal (CEF) deve entrar nesta terça-feira na Justiça, em Pernambuco, com uma ação de reintegração de posse de um conjunto habitacional localizado na Praia de Pau Amarelo, no município de Paulista, região metropolitana do Recife. O imóvel foi ocupado na noite do último sábado por cerca de 300 famílias de ex-moradores de duas comunidades de Paulista. O coordenador da invasão, Cosmo Alexandre, justificou que as famílias decidiram invadir o prédio porque não tinham mais condições de pagar aluguel. Com 160 apartamentos divididos em cinco blocos, o conjunto estava sendo construído com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O conjunto habitacional se destina a famílias com renda de até seis salários mínimos. A Caixa criou uma comissão de trabalho para tratar do assunto.