Caixa ouve consultor envolvido em violação de sigilo A comissão de sindicância da Caixa Econômica Federal (CEF) ouviu nesta segunda-feira o depoimento do consultor Ricardo Schumann, um dos envolvidos no esquema montado para a quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa. Segundo o depoimento prestado pelo ex-presidente da instituição Jorge Mattoso à Polícia Federal, Schumann foi quem lhe entregou a Mattoso a cópia do extrato do caseiro. A Caixa não divulgou o depoimento do consultor, mas, segundo a nova presidente da empresa, Maria Fernanda Ramos Coelho, o resultado da sindicância sai até o final da semana. Maria Fernanda se comprometeu a divulgar a conclusão do inquérito interno. Ela esteve com o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP) para tratar de projetos de interesse da instituição. A Comissão de Sindicância foi aberta no dia 20 de março para apurar responsabilidades na violação do sigilo do caseiro. Ela deveria ter concluído seus trabalhos no dia 4 de abril. O prazo não foi cumprido porque Schumann, que não é funcionário de carreira da instituição, entrou de licença médica e só retornou ao trabalho nesta segunda-feira. Os demais envolvidos já foram ouvidos. São eles a superintendente de Gestão de Pessoal Suely Aparecida e o gerente de gestão de Pessoal, Jeter Ribeiro. Segundo a Caixa, o relatório da Comissão de Sindicância será agora encaminhado para a consultoria jurídica e daí para a Comissão Disciplinar. Caberá à Comissão Disciplinar aplicar as penalidades administrativas.