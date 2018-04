Caixa de Pandora: Barbosa reafirma denúncias Dias após o segundo aniversário da Operação Caixa de Pandora, que investigou suspeitas de corrupção no Distrito Federal, o principal delator, o ex-secretário de Relações Institucionais Durval Barbosa, reafirmou hoje na Justiça a existência do esquema, que ficou conhecido como "mensalão do DEM".