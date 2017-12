Caixa classifica relatório do TCU como inverídico A Caixa Econômica Federal (CEF) qualificou de "totalmente inverídico" o conteúdo do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) que aponta disparidades entre os valores registrados pela estatal no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e os números declarados em seu balanço. Segundo o relatório, o lucro líquido da Caixa em 2005, de acordo com o Siafi, é de R$ 428 milhões, mas o balanço da empresa mostra um desempenho 384,3% maior, de R$ 2,073 bilhões. Nota da Assessoria de Imprensa alega que "a Caixa não alimenta diretamente o Siafi com os seus dados de balancete, mas envia, mensalmente, arquivo com as informações ao Ministério da Fazenda." O autor do relatório do TCU, ministro Ubiratan Aguiar, afirma, entretanto, que no caso das estatais "não dependentes" (de recursos da União) sem capital aberto, como a Caixa, o BNDES e os Correios, acabam tendo seus dados publicados no sistema na elaboração do Balanço Geral da União, embora não exista nenhuma lei que determine sua inclusão no Siafi. A nota da assessoria alega que, "no relatório do TCU, está escrito que a Caixa, por não ser legalmente obrigada a registrar a execução orçamentária e financeira da receita e da despesa no Siafi, tem ´seus balanços integrados ao Sistema pela setorial contábil do Ministério da Fazenda´". A Caixa, diz ainda a nota da assessoria, "tem seus balanços auditados por empresa de auditoria independente, pelo Banco Central e órgãos de controle e fiscalização do governo federal e procede a publicação periódica no ´Diário Oficial da União´, em jornais de grande circulação, além de estarem acessíveis no site da instituição, não havendo qualquer suspeita sobre as contas e resultados do banco".