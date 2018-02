Caingangues ocupam sede da Funai em Passo Fundo por terras

Um grupo de 38 caingangues passou o dia dentro da sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Passo Fundo, nesta terça-feira, para reivindicar a demarcação de uma área de 1,9 mil hectares no município de Cacique Doble. Mesmo sem provocar tumultos ou interrupção do trabalho dos funcionários, os índios indicaram que passariam a noite no local.

Eles integram um grupo acampado há cinco anos à margem da rodovia RS-343, que liga Sananduva a Cacique Doble e querem voltar à terra de seus antepassados que está ocupada há décadas por agricultores brancos.

O administrador regional da Funai, Adir Reginato, informou que o laudo antropológico, uma das etapas iniciais do processo de reconhecimento de terras, já foi elaborado e está em fase de contestações em Brasília.