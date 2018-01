Caingangues ocupam Floresta Nacional para pedir terra Um grupo de cerca de 60 caingangues mantém sob ocupação duas casas funcionais, um galpão e um terreno da Floresta Nacional de Passo Fundo, em Mato Castelhano, no norte do Rio Grande do Sul, há uma semana. Os índios pedem que a União acelere o processo de reconhecimento de 3,5 mil hectares - 1,3 mil da floresta e mais 2,2 mil de áreas exploradas por agricultores - para a comunidade. É a quarta vez que se instalam no local. As anteriores foram em 2005, 2010 e 2013.